Allemagne: Croissance faible au T1, la guerre en Iran pèse sur les perspectives-Bundesbank

Le quartier d'affaires de Francfort
L'économie allemande a connu une croissance modeste au premier trimestre, aidée par les bons résultats de la production industrielle et du secteur des services, mais la flambée des prix de l'énergie et les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient devraient peser sur le trimestre en cours, a indiqué mercredi la Bundesbank.
La première économie de la zone euro stagne depuis trois ans et la guerre en Iran compromet désormais les espoirs de Berlin de voir les plans d'investissement dans les infrastructures et la défense relancer enfin la croissance.
La guerre au Moyen-Orient avait déjà eu des répercussions sur la confiance des consommateurs à la fin du premier trimestre, mais la performance globale de l'économie devrait rester pratiquement inchangée grâce au dynamisme du secteur des services aux entreprises, à la hausse des ventes industrielles et à la bonne santé des exportations, a dit la banque centrale allemande dans son rapport mensuel.
Cependant, les vents contraires se renforcent, prévient-elle.
"Pour le deuxième trimestre, on prévoit au mieux une légère expansion", note le rapport de la Bundesbank.
"Les impulsions de plus en plus positives découlant d'une politique budgétaire plus expansionniste devraient se faire sentir ... En revanche, les répercussions de la guerre au Moyen-Orient devraient peser plus largement et de manière plus marquée sur l'économie allemande", ajoute-t-il.
La Bundesbank souligne que la guerre a entraîné une envolée des prix de l'énergie, provoqué des problèmes d'approvisionnement, accru l'incertitude, fait grimper les taux d'intérêt et assombri les perspectives d'exportation.
La consommation privée, déjà en berne avant le conflit, a subi un net coup dur en mars, la hausse des prix du carburant ayant réduit le pouvoir d'achat des ménages.
"Les prévisions concernant les exportations et les entreprises laissent entrevoir des perspectives plus moroses", a déclaré la Bundesbank.
"Cela s'explique probablement non seulement par le poids de la hausse des coûts de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, mais aussi par les inquiétudes liées à un affaiblissement de la demande mondiale suite à la guerre au Moyen-Orient", dit-elle.
(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)
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