Allemagne-Cinq morts lors d'une fusillade près de Hambourg

Cinq personnes sont mortes à la suite d'une fusillade survenue dans la ville de Stade, près de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, a déclaré la police lundi, ajoutant avoir interpelé deux individus dont le tireur présumé.

Le mobile n'était pas n'était pas immédiatement connu, selon un porte-parole de la police, qui a ajouté que le rôle de la deuxième personne placée en garde à vue n'est pas encore clair et qu'aucun autre suspect n'était recherché.

On ignore encore combien de personnes ont été blessées, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les victimes étaient toutes des adultes.

Les médias locaux ont rapporté que l'incident s'était produit dans un centre de jeunesse situé dans le centre de Stade, une ville d'un peu moins de 50.000 habitants située à l'ouest de Hambourg.

(Gabriele Sajonz et Friederike Heine, avec la contribution de Tom Sims ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)