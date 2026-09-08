Allemagne-Ce que ferait l’AfD lors de ses 100 premiers jours au pouvoir en Saxe-Anhalt

Ulrich Siegmund, figure de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), est bien placé pour prendre la tête du parlement régional de Saxe-Anhalt après la victoire historique du parti d'extrême droite aux élections de dimanche.

L'ancien vendeur de parfums de 35 ans a présenté dans son programme "Vision 2026" 10 mesures qu'il souhaite mettre en œuvre au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

L'AfD a recueilli près de 44% des voix, sans toutefois décrocher la majorité absolue au parlement régional. Le parti espère rallier certains élus conservateurs afin de pouvoir gouverner.

MÉDIAS ET CULTURE

Les médias publics ont été l'une des principales cibles de campagne d'Ulrich Siegmund, qui les juge biaisés et trop coûteux.

Parmi ses premières mesures figurerait le retrait de la Saxe-Anhalt de l'accord entre les Länder qui encadre l'audiovisuel public, première étape vers la suppression de la redevance de 18,36 euros par mois, payée par tous les ménages, qui finance notamment les chaînes ARD et ZDF.

L'AfD souhaite la remplacer par un financement par l'impôt.

Le programme prévoit également de faire flotter davantage le drapeau allemand sur les bâtiments publics et de lancer une campagne baptisée "Pensons allemand" destinée à raviver la fierté nationale.

Ces mesures iraient à contre-courant de la culture politique allemande d'après-guerre, marquée par le devoir de mémoire lié aux crimes nazis et une certaine réserve à l'égard de l'expression du sentiment nationaliste.

Un gouvernement dirigé par l'AfD accorderait par ailleurs une aide couvrant 50% du coût du permis de conduire, qui peut coûter jusqu'à 4.000 euros, aux personnes qui s'engagent dans des activités de secours ou de services d'urgence.

IMMIGRATION

Ulrich Siegmund promet également des "expulsions dès la première minute", reprenant une formule popularisée par le président américain Donald Trump pendant sa campagne électorale. Pour y parvenir, il souhaite fortement augmenter le nombre de places disponibles pour les personnes visées par une mesure d'expulsion.

Interrogé à ce sujet pendant la campagne, il a assuré que cette politique ne concernerait pas les étrangers disposant d'un droit de séjour et d'un emploi, mais uniquement les personnes n'ayant pas le droit de rester en Allemagne.

Dans les écoles, il souhaite créer des classes séparées pour les enfants réfugiés n'ayant aucune perspective de rester dans le pays. Son futur ministère de l'Intérieur imposerait également à toutes les communes de mettre en place des programmes de travail obligatoires pour les demandeurs d'asile.

GOUVERNEMENT ET POLITIQUE

Le candidat de l'AfD promet également de supprimer les financements publics accordés aux fondations politiques, estimant qu'il ne veut plus contribuer, avec l'argent des contribuables, au "copinage des partis établis".

Il souhaite aussi réduire le nombre de ministères en fusionnant certaines compétences et en supprimant les doublons, ainsi que supprimer un ministère, sans préciser lequel.

Enfin, il entend réexaminer la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement régional. Selon lui, certains éléments méritent d'être portés à la connaissance du public et les responsables politiques de l'époque doivent rendre des comptes afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)