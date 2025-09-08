 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: Baisse surprise des exportations en juillet
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 10:30

Des conteneurs sont déchargés du navire porte-conteneurs Hapag-Lloyd Chacabuco au terminal à conteneurs HHLA Altenwerder sur l'Elbe à Hambourg, en Allemagne

(Reuters) -Les exportations allemandes ont baissé de manière inattendue en juillet en raison d’un fort recul de la demande américaine lié aux droits de douane, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Les exportations allemandes ont reculé de 0,6% alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1% en juillet, après +0,8% en juin.

Les exportations allemandes vers les États-Unis ont reculé de 7,9% en juillet, ce qui pourrait affecter la première économie de la zone euro orientée vers l’exportation. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l’Allemagne avec 253 milliards d’euros d’échanges bilatéraux en 2024.

Les exportations vers les pays de l’UE ont augmenté de 2,5%sur le mois, tandis que celles vers d’autres pays hors UE ont reculé de 4,5%, selon les données.

"Il y a de l’espoir que les livraisons vers d’autres pays de la zone euro augmentent en parallèle, ce qui signifie que les exportations dans l’ensemble ne ralentiront pas l’économie autant que certains le craignaient", a déclaré Ralph Solveen, économiste chez Commerzbank.

Les importations ont quant à elles baissé sur un mois en juillet à -0,1% après +4,2% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur -1,0%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

    Si l'Allemagne tousse, ce sont aussi les autres pays europeens qui vont aller moins bien. Qui est le premier partenaire commercial de la France? La prévision de la Commerzbank est bien optimiste. RDV dans 6 mois.

