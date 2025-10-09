 Aller au contenu principal
Allemagne: Baisse surprise des exportations en août avec les droits de douane américains
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 10:49

Terminal à conteneurs à Bremerhaven

Les exportations allemandes ont baissé de 0,5% en août par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,3% en août, après une baisse de -0,6% en juin.

Les importations ont quant à elles baissé sur un mois en août de 1,3% après un repli de 0,1% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur -0,5%.

Les exportations vers les États-Unis ont reculé de 2,5% par rapport à juillet.

L’administration de Donald Trump a imposé un droit d’importation de 15% sur la plupart des biens en provenance de l’Union Européenne, dans le cadre d’un accord conclu en juillet avec le bloc de 27 pays visant à éviter une guerre commerciale entre les deux poids lourds économiques, qui représentent près d’un tiers du commerce mondial.

Les États-Unis ont été le principal partenaire commercial de l’Allemagne en 2024, avec un commerce de biens bilatéral totalisant 253 milliards d’euros.

Les exportations allemandes vers les pays hors UE ont augmenté de 2,2% en août, tandis que celles vers les pays de l’UE ont reculé de 2,5%.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Cian Muenster et Maria Rugamer; édité par Blandine Hénault)

