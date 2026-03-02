Allemagne: Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en janvier

Le détaillant de mode Zalando à Berlin
Les ventes au détail en Allemagne ont enregistré une baisse de 0,9% en janvier sur un mois, plus marquée que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,2% en janvier, après +0,1% le mois précédent.
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 1,2%, en-dessous des attentes des économistes (+1,3%) et après 1,5% en décembre.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
