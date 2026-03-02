Allemagne: Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en janvier

Le détaillant de mode Zalando à Berlin

‌Les ventes au ​détail en Allemagne ont enregistré une baisse ​de 0,9% en ​janvier sur un ⁠mois, plus marquée ‌que prévu, montrent les données publiées ​lundi ‌par l'Office ⁠fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par ⁠Reuters ‌avaient prévu une ⁠baisse de ‌0,2% en ⁠janvier, après +0,1% le mois ⁠précédent.

Sur un ‌an, les ventes ​au ‌détail en Allemagne ont augmenté de ​1,2%, en-dessous des ⁠attentes des économistes (+1,3%) et après 1,5% en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)