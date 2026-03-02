 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en janvier
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 08:16

Le détaillant de mode Zalando à Berlin

Le détaillant de mode Zalando à Berlin

‌Les ventes au ​détail en Allemagne ont enregistré une baisse ​de 0,9% en ​janvier sur un ⁠mois, plus marquée ‌que prévu, montrent les données publiées ​lundi ‌par l'Office ⁠fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par ⁠Reuters ‌avaient prévu une ⁠baisse de ‌0,2% en ⁠janvier, après +0,1% le mois ⁠précédent.

Sur un ‌an, les ventes ​au ‌détail en Allemagne ont augmenté de ​1,2%, en-dessous des ⁠attentes des économistes (+1,3%) et après 1,5% en décembre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank