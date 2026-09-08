Allemagne-Arrestation de l'auteur présumé des sabotages sur le réseau électrique

(Actualisé avec d'autres déclarations de la police, contexte)

La police allemande a interpellé le suspect présumé des sabotages qui ont récemment visé le réseau électrique du pays, ont déclaré mardi la police et des autorités judiciaires.

Le suspect, un homme de 48 ans identifié sous le nom de Daniel V. conformément à la législation allemande sur la vie privée, a été arrêté à Weisweiler, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Cologne, ce qui a mis fin à une chasse à l'homme qui a commencé il y a une semaine.

Le suspect serait en effet un "militant climatique" signataire d'une série de lettres de revendication expliquant ses actes par la volonté de dénoncer l'empire des combustibles fossiles.

La police a précisé que l'homme était en possession d'engins explosifs au moment de son arrestation. Des agents ont trouvé une tente non loin du lieu d'interpellation, tente où l'homme aurait passé la nuite et qui contient d'autres engins explosifs.

Les enquêteurs étaient toujours sur place mardi pour recueillir des preuves et vérifier si d’autres dispositifs de lancement d'explosifs avaient été installés dans les environs.

Le parquet local, qui a annoncé l'arrestation de l'homme, a déclaré enquêter sur une attaque survenue le 1er septembre près de la centrale à charbon de Jaenschwalde, dans le Land du Brandebourg, dans le nord-est de l’Allemagne.

Les autorités ont indiqué que des incidents de nature similaire avaient été signalés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie le 1er septembre et en Saxe le 4 septembre, tout en ajoutant que les enquêtes menées dans ces trois Länder n'avaient pas encore été regroupées en une seule.

Le suspect a revendiqué une attaque contre un transformateur électrique à Bergheim, près de Cologne. Une autre tentative de sabotage présumée revendiquée par l'homme avait été découverte à Dormagen, au sud de Düsseldorf, où un passant a repéré des tuyaux équipés de câbles et de minuteries dirigés vers une sous-station. La police a par la suite trouvé deux dispositifs de lancement.

(Reportage Matthias Williams et Markus Wacket, rédigé par Friederike Heine, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)