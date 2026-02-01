Allan Saint-Maximin vers un retour en Ligue 1

Oh, un revenant. Après avoir annoncé son départ du Club América ce week-end en raison du racisme subi par ses enfants au Mexique, Allan Saint-Maximin devrait déjà réussir à rebondir… en France.

Il a connu Leca à Bastia

Selon Le Parisien et plusieurs médias français confirmant l’information, le joueur de 28 ans devrait signer au RC Lens dans les dernières heures du mercato hivernal. Il serait même déjà sur place, alors que le directeur sportif Jean-Louis Leca cherchait à renforcer l’effectif de la surprise du championnat dans ce secteur de jeu.…

