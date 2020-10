Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alitalia: Rome trouve un accord sur un décret en vue de la nationalisation, selon Il Messaggero Reuters • 09/10/2020 à 09:15









ALITALIA: ROME TROUVE UN ACCORD SUR UN DÉCRET EN VUE DE LA NATIONALISATION, SELON IL MESSAGGERO MILAN (Reuters) - Le gouvernement italien a finalisé l'accord très attendu qui prévoit la création d'une nouvelle société vers laquelle seront transférés les actifs d'Alitalia, dans le cadre d'une nationalisation destinée à sauver la compagnie aérienne poussée à la faillite par la crise du coronavirus, a rapporté vendredi le quotidien Il Messaggero. L'accord sur le décret, qui conduira à la création de la nouvelle société, a été trouvé jeudi soir alors que Rome avait annoncé en avril que l'Etat reprendrait le contrôle de la compagnie aérienne déficitaire après 11 ans d'une gestion privée chahutée et trois tentatives vaines de restructuration. Dans le cadre de l'accord, le nouveau conseil d'administration sera composé de neuf membres au lieu de sept actuellement, selon Il Messaggero. (Agnieszka Flak, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.