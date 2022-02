Alimentation ultratransformée : comment tout changer pour bien manger ?

Les biscuits industriels, les nuggets, les céréales du petit-déjeuner pour enfants, autant d'aliments transformés qui trônent dans de nombreuses cuisines. Au fil des années, les habitudes alimentaires se sont modifiées et la nourriture s'est complexifiée. De nombreuses études confirment l'impact néfaste des aliments ultratransformés. Une étude espagnole avait d'ailleurs calculé que chaque portion additionnelle d'aliment ultratransformé dans l'alimentation était associée à une hausse de 18 % du risque de mortalité précoce. D'où l'intérêt de « bien manger ».

Anthony Fardet, chercheur au sein de l'unité Nutrition humaine de l'Inrae, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, est à l'origine de la vulgarisation du concept d'aliment ultratransformé en France. Il a réfléchi à la meilleure manière de repenser notre alimentation et a participé à la mise au point d'une application baptisée Siga. L'essentiel ? Revenir à une vision plus « globale » de l'alimentation. L'auteur de Pourquoi tout compliquer ? Bien manger est si simple (éd. Thierry Souccar) donne les clés pour se reconnecter à l'alimentation sans réfléchir seulement en matière de nutriments.

Un microbiote diversifié, gage de bonne santé

Le Point : Pourquoi éviter les aliments ultratransformés ?

Anthony

... Source LePoint.fr