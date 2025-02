Alimentation : la moitié des ventes de produits frais traditionnels repose sur les consommateurs de plus de 60 ans

"Les plus jeunes n'ont pas les codes, pas le savoir-faire culinaire, pas le temps, ni l'argent", souligne l'étude de Kantar.

( AFP / JOEL SAGET )

Le ventes de produits frais traditionnels -Boucherie, poissonnerie, fromagerie et primeur- repose pour moitié sur la vente aux consommateurs de plus de 60 ans, a indiqué Kantar mardi 25 février, en marge du Salon de l'agriculture.

"50% du business produits frais traditionnels repose à date sur les clients de plus de 60 ans" , observe la société d'études de marché dans un communiqué, dessinant un important contraste générationnel au sujet de la consommation de ces produits issus de la production agricole.

D'un côté, les seniors sont d'importants consommateurs de ces aliments "qu'ils connaissent depuis l'enfance", explique Kantar. Ils savent préparer et cuisiner les carottes, viandes ou fromage et ont aussi "plus de temps et un pouvoir d'achat plus élevé" pour les acheter.

A contrario, "les plus jeunes n'ont pas les codes, pas le savoir-faire culinaire, pas le temps, ni l'argent" pour préparer et donc consommer ces produits, explique Kantar.

"Variable d'ajustement pour les ménages"

La société spécialiste des tendances de consommation s'appuie sur le nombre de transactions dans les grandes surfaces, les commerces traditionnels spécialisés comme les grandes surfaces de frais (Grand Frais par exemple), les marchés, les foires, ou encore les magasins spécialisés, par exemple en bio.

Au total, les ventes de ce type de produits ont baissé de 1,5% en 2024 et ont été frappées de plein fouet par l'inflation depuis 2022. "C'est une variable d'ajustement pour le portefeuille des ménages en raison de leur prix", commente Kantar.

La tendance est à une baisse "depuis au moins 5 ans" en volume, observe encore Kantar.

Pendant la pandémie de Covid-19 et les confinements décidés pour l'endiguer, les ventes de ces produits avaient fortement progressé puisque les Français étaient davantage chez eux à cuisiner et qu'ils disposaient d'un "budget plus conséquent car majoritairement consacré à l'alimentation", explique Kantar.

"Mais post-Covid, les ménages les plus aisés ont renoué avec les restaurants dont ils avaient été privés pendant de nombreux mois, expliquant aussi la baisse de leurs achats de produits frais pour les repas à la maison", dit encore Kantar.