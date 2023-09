Alimentaire : "Nous ne retrouverons pas les prix d’avant", admet Bruno Le Maire

S'il a reconnu que les prix dans l'alimentaire ne redescendraient pas à leur niveau d’avant-guerre en Ukraine, le ministre de l'Economie a toutefois assuré jeudi soir sur France 2 que "l’année 2024 sera meilleure que l’année 2023", avec une "accélération du reflux des prix".

Bruno Le Maire, le 27 septembre 2023 à Bercy. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Moins de viande et de bio, plus de marques distributeurs : face à l'inflation, les Français ont changé leurs habitudes au supermarché. Et si Bruno Le Maire se veut résolument optimiste pour l'année 2024, en promettant une baisse des prix alimentaires, il reconnaît que la situation ne reviendra pas au niveau d'avant la guerre en Ukraine.

"Je sais bien que la vie est extrêmement difficile pour des millions de nos compatriotes", a assuré le ministre de l'Economie jeudi 28 septembre sur le plateau de l'émission "L'Evénement" sur France 2, alors que les prix dans l'alimentaire ont augmenté de près de 20% sur deux ans.

"On ne va pas revenir aux prix d’avant , mais il faut que les prix augmentent moins vite", a-t-il expliqué. "L'année 2024 sera meilleure que l'année 2023 (...) je suis convaincu qu'on verra une accélération du reflux des prix , que les prix vont baisser un peu plus vite", a-t-il martelé.

"Nous avons décidé d'avancer les négociations entre les producteurs et les distributeurs", a rappelé Bruno Le Maire, dans l'optique que "les prix baissent dès janvier".

"J'ai des centaines d'agents qui vont s'occuper des marges (...) des contrôles de prix dans les rayons et veiller aux marges", a par ailleurs affirmé le locataire de Bercy, interrogé sur les mesures de contrôle mises en œuvre par le gouvernement.