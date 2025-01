Ali Abdi, paré au redécollage

Arrivé en Europe sur le tard après une première partie de carrière cabossée, chez lui, en Tunisie, Ali Abdi a enfin réalisé son rêve, cet été, en signant en Ligue 1. Et à Nice, après deux mois de convalescence, le piston de 31 ans n'attend qu'une chose : confirmer les belles choses montrées en début de saison.

Il n’a pas fallu bien longtemps aux supporters niçois pour voir à qui ils avaient à faire. Méconnu du grand public avant son arrivée en provenance de Caen dans les dernières heures du mercato, fin août, Ali Abdi a déjà mis tout le monde d’accord sur la Côte d’Azur. En Ligue 1, le Tunisien de 31 ans a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en six petites titularisations, symbole d’une activité à donner le torticolis aux habitués des tribunes latérales de l’Allianz Riviera. Un garçon capable de finir un match contre le PSG avec une entorse sans broncher – « i l boitait bas, mais à partir du moment où il a envie de jouer et qu’il est bon, je n’avais pas trop de raison de l’enlever » , expliquait Haise – et déjà reconnu pour sa générosité dans le 06 – élu par exemple à 85% des voix Aiglon du match face à Brest début novembre. Enfin, ça c’était avant de se faire une vilaine blessure aux ischios survenue lors de la défaite de la Tunisie face à la Gambie (0-1) en qualif à la CAN en novembre, qui l’a tenu éloigné du terrain pendant de nombreuses semaines et coupé dans son élan.

Tous propos recueillis par AC, sauf Franck Haise en conférence de presse.

Par Adrien Cornu pour SOFOOT.com