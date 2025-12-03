 Aller au contenu principal
Algérie-RSF dénonce la confirmation de la peine de 7 ans de prison contre Christophe Gleizes
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 19:53

Reporters sans frontières a exprimé sa "consternation" mercredi après que la justice algérienne a confirmé en appel la peine de sept ans de prison prononcée à l'encontre du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné pour "apologie du terrorisme".

"Reporters sans frontières (RSF), aux côtés du comité de soutien du journaliste, exprime sa consternation face à cette décision contre un professionnel de l'information confirmé et reconnu qui n'a fait que son travail", écrit l'organisation dans un communiqué.

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes avait été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire alors qu'il effectuait un reportage en Kabylie.

Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison en juin dernier pour "apologie du terrorisme".

Le Quai d'Orsay a dit "regretter vivement" la confirmation de cette condamnation par la justice algérienne.

"Nous appelons à sa libération et espérons une issue favorable afin qu'il puisse rapidement retrouver ses proches", écrit le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

