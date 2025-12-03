Algérie-RSF dénonce la confirmation de la peine de 7 ans de prison contre Christophe Gleizes

Reporters sans frontières a exprimé sa "consternation" mercredi après que la justice algérienne a confirmé en appel la peine de sept ans de prison prononcée à l'encontre du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné pour "apologie du terrorisme".

"Reporters sans frontières (RSF), aux côtés du comité de soutien du journaliste, exprime sa consternation face à cette décision contre un professionnel de l'information confirmé et reconnu qui n'a fait que son travail", écrit l'organisation dans un communiqué.

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes avait été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire alors qu'il effectuait un reportage en Kabylie.

Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison en juin dernier pour "apologie du terrorisme".

Le Quai d'Orsay a dit "regretter vivement" la confirmation de cette condamnation par la justice algérienne.

"Nous appelons à sa libération et espérons une issue favorable afin qu'il puisse rapidement retrouver ses proches", écrit le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)