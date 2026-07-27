Alexandre Oukidja retrouve un club en Algérie

À la découverte de ses racines. À 38 berges, l’ancien gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja, va découvrir un nouveau championnat. Il débarque à l’ES Sétif en Algérie pour un contrat le liant au club pendant deux saisons, alors qu’il était libre et participait au stage de l’UNFP FC en attendant de partir vers une nouvelle aventure.

Cette signature est aussi synonyme de retour aux sources pour le gardien né à Nevers, mais international algérien (sept sélections), par le biais de son paternel, qui est originaire du pays du Maghreb.…

EM pour SOFOOT.com