Alexandre Mulliez : « Niveau foot, je suis un sacré bleu »
19/09/2025 à 22:40

À l’affiche de la série Le Club » sur Canal+ à partir de dimanche, le FC Versailles est dirigé depuis deux ans par le duo Fabien Lazare- Alexandre Mulliez. Débarqué d’Auchan, la boîte de son grand-père, ce dernier est arrivé dans un monde qu’il ne connaissait pas et dans lequel il continue de détonner, en faisant les choses à sa façon et désormais en toute transparence.

Après deux ans, quel premier bilan fais-tu de ce projet avec le club de Versailles ?

Est-ce qu’on n’aurait pas mieux fait de racheter un club de N2 ? Pour avoir plus le temps de structurer les choses. Ça a été très lourd, beaucoup d’erreurs, beaucoup de convictions qui, finalement, se sont avérées fausses. On aurait mieux fait d’aller beaucoup plus vite sur certains points, comme le salary cap (6 000 euros mensuels aujourd’hui), de recruter moins vite sur la partie staff, sportif, comme administratif. On a mal recruté et ça coûte beaucoup d’argent, de temps. Sportivement, on a fait une connerie en première année : on a récupéré le club en juin, en plein dans l’intersaison, alors qu’on n’y connaissait rien… Si je devais refaire les choses, jamais je m’écouterai. Maintenant, tu fais 200 tirages aléatoires et tu me remets il y a deux ans, je fais quasiment 200 fois les mêmes erreurs. On sait que ça nous a coûté très cher. Pas seulement financièrement, je parle de délais, de stress énorme d’avoir vécu pendant deux ans cette course au maintien. On aurait fait les mêmes avec un club de N2, mais ça aurait coûté moins cher. Quand on a racheté le club, on avait des contrats qui tournaient sur l’année suivante avec des salaires mirobolants. Jeremain Lens était à 20 000 euros par mois !…

L'offre BoursoBank