Alexander Isak courtisé par l’Arabie saoudite

Les Saoudiens veulent s’offrir un joyau suédois.

Après une saison plus que réussie avec Newcastle (27 buts en 42 matchs), Alexander Isak est l’un des dossiers les plus bouillants de ce mercato estival . Si le second meilleur buteur de Premier League attirait les convoitises de nombreux clubs en quête d’un avant-centre, c’est Al-Hilal qui semble le plus s’être rapproché de l’attaquant suédois récemment , rapporte L’Équipe .…

ARM pour SOFOOT.com