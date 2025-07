Mercato : la Premier League et le reste du monde

De nouveau partie sur les chapeaux de roues en matière de dépenses, la Premier League vit un énième mercato agité. Bien loin de ses concurrents européens, mais finalement, comme d'habitude.

C’est déjà la fin du mois, vous n’avez plus un rond en poche et voilà que votre pote anglais qui les a toujours plus profondes vous propose d’aller dîner dans le dernier resto tendance du moment. Problème, il n’est pas du genre à inviter. Manque de bol, alors que vous avez déjà passé toute la saison à vous priver du petit plaisir du vendredi, voilà que le choix est double : soit vous suivez, et vous enclenchez une spirale destructrice, soit vous passez, et voyez votre ami enchaîner les plaisir sans vous.

Cette deuxième option, c’est celle que la plupart des grands championnats européens doivent adopter face à la puissance financière de la Premier League. Encore parti sur des bases très élevées, et alors que l’ouverture précoce du mercato pour le Mondial des clubs a incité la plupart de ses clubs à casser leur tirelire encore plus tôt que d’habitude, le championnat anglais se distingue à nouveau par un marché des transferts où les chèques affichent des montants de plus en plus hauts. Un phénomène qui perdure, et devient petit à petit la norme.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com