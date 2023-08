Alerte rouge sur le prix de l’orange

En raison notamment d'un effondrement de la production en Floride, les prix du jus d'orange battent des records historiques aux États-Unis. Sur le marché de référence de l'Intercontinental Exchange (ICE), la livre de concentré de jus d'orange congelé cotait 3,20 dollars mardi 22 août, soit une hausse de 56 % depuis le 1er janvier et de 89 % sur un an.

Victimes, à l'automne 2022, du passage des ouragans Nicole et Ian, qui avaient détruit plus de 150 000 hectares de plantations, les orangers de Floride sont de surcroît ravagés par la maladie « du dragon jaune », dite encore « huanglongbing », une maladie bactérienne empêchant les fruits de mûrir. Les oranges restent petites, vertes et présentent un goût amer qui les rendent impropres à la consommation. Aucun traitement n'est aujourd'hui disponible pour lutter contre cette maladie.

Consommation en baisse

Selon les dernières prévisions du département américain de l'agriculture, la production d'oranges devrait reculer de 63 % cette année en Floride et tomber à 15,85 millions de cagettes – d'un poids d'environ 40 kg –, contre 41 millions en 2022 et 53 millions en 2021. Elle s'élevait encore à 240 millions il y a seulement vingt ans.

Pour l'ensemble des États-Unis, la récolte d'oranges chuterait, cette année, à 61 millions de cagettes,

... Source LePoint.fr