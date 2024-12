Alerte rouge ! Moody’s dégrade la note de la France

Surprise. À peine arrivé à Matignon, le nouveau Premier ministre François Bayrou a eu le droit à un paquet-cadeau de la part de Moody's. L'agence de notation a dégradé la note de la France d'un cran de Aa2 à Aa3, l'équivalent d'un 17/20, pendant la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre.

« Nous prévoyons que les finances publiques de la France seront considérablement plus faibles au cours des trois prochaines années par rapport à notre scénario de base du mois d'octobre » à cause d'une « fragmentation politique plus susceptible d'empêcher une consolidation budgétaire significative », détaille l'organisme chargé d'évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs. « Il est désormais très peu probable que le prochain gouvernement réduise durablement l'ampleur des déficits budgétaires au-delà de l'année prochaine », estime-t-elle.

En abaissant la note de la France, Moody’s rejoint l’évaluation des deux autres grandes agences, S&P (AA- avec perspective stable) et Fitch (AA- avec perspective négative), qui notent également la France avec l’équivalent d’un 17/20. Après de longues années avec une note stable, l’appréciation de l’Hexagone a été révisée à la baisse par Fitch au printemps 2023 au moment de la réforme des retraites, puis par S&P en mai dernier.

Beaucoup d'analystes