Alerte enlèvement levée, le nourrisson retrouvé, ses frère et sœur toujours recherchés

Le nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents, à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), a été retrouvé vivant samedi après-midi, après avoir été déposé dans un hôpital de Lille, mais les recherches se poursuivent pour retrouver son frère et sa sœur.

La petite Dalia, qui souffre d'une cardiopathie nécessitant des soins, a été retrouvée vivante à 16H05 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille, déposée "par une femme non identifiée au visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical", a précisé le procureur de Bobigny Eric Mathais, dans un communiqué.

L'alerte enlèvement a été levée, mais les recherches continuent pour localiser Nael, 18 mois, et Eline, 2 ans et demi, a ajouté le magistrat.

Les suspects recherchés sont les parents, "Abdelkader Benabderrahmane, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage", et "Chaima Hattab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns. Ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national", selon le site du ministère, qui a publié leur photo ainsi que celles des enfants.

Deux membres de la famille ont été placés en garde à vue samedi matin, "en raison de suspicions sur l'assistance qu'ils auraient pu apporter aux parents pour l'enlèvement des enfants et dans leur fuite", a indiqué le procureur.

Les trois mineurs avaient été visés mercredi par une ordonnance de placement provisoire à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), à la suite d'un signalement hospitalier faisant état d'"un hébergement précaire, d'une consommation de stupéfiants par les parents et d'une négligence des besoins essentiels des enfants", selon Eric Mathais.

- Cardiopathie -

Les parents se sont opposés aux éducateurs venus faire exécuter l'ordonnance de placement pour leurs trois enfants - la plus jeune venant de sortir de l'hôpital où elle était prise en charge - et ont pris la fuite avec eux jeudi.

L'alerte enlèvement avait été déclenchée samedi à 05H45 par le ministère de la Justice, le bébé de six semaines souffrant d'une cardiopathie nécessitant une intervention chirurgicale mais surtout des soins réguliers dans l'attente de cette opération.

"Les médecins hospitaliers suivant le nourrisson avaient indiqué que, sans soins adaptés, son état pourrait devenir problématique dans les 48 heures", a précisé le procureur.

La sûreté territoriale (DTSP) de Seine-Saint-Denis, puis le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis ont été saisis d'une enquête pour enlèvement de mineur de moins de 15 ans en bande organisée.

Adopté en France en février 2006, "alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Ce dispositif a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création, la fois précédente en octobre 2025, pour un garçon diabétique de 13 ans. L'alerte avait été levée le lendemain après le retour de l'adolescent dans son foyer.