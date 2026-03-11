 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 11:47

Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »

Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »

Chine, Suisse, PSG, prêts en Ligue 2, Israël, Bulgarie, Sedan, amateurs. Prenez le parcours professionnel d’Albert Baning, retournez-le, et ça vous donne une carrière tout à fait linéaire. Mais c’est justement cette trajectoire pleine de surprises qui fait que le Camerounais de 40 ans a tant à apporter aujourd’hui.

Ta dernière expérience dans le foot pro, c’était du côté de Sedan en 2016. Qu’es-tu devenu depuis ?

Je suis actuellement éducateur sportif, au Saint-Denis Union Sports. Je m’occupais de la réserve de l’équipe senior l’an passé et des U18 cette saison. C’est une reconversion à laquelle j’ai vraiment songé il y a cinq ans. J’ai un peu coaché, j’ai apprécié, donc j’ai passé mon BEF (Brevet d’entraîneur de football) … Me voilà dedans à présent ! (Rires.)

Propos recueillis par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank