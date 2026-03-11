Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »

Chine, Suisse, PSG, prêts en Ligue 2, Israël, Bulgarie, Sedan, amateurs. Prenez le parcours professionnel d’Albert Baning, retournez-le, et ça vous donne une carrière tout à fait linéaire. Mais c’est justement cette trajectoire pleine de surprises qui fait que le Camerounais de 40 ans a tant à apporter aujourd’hui.

Ta dernière expérience dans le foot pro, c’était du côté de Sedan en 2016. Qu’es-tu devenu depuis ?

Je suis actuellement éducateur sportif, au Saint-Denis Union Sports. Je m’occupais de la réserve de l’équipe senior l’an passé et des U18 cette saison. C’est une reconversion à laquelle j’ai vraiment songé il y a cinq ans. J’ai un peu coaché, j’ai apprécié, donc j’ai passé mon BEF (Brevet d’entraîneur de football) … Me voilà dedans à présent ! (Rires.) …

Propos recueillis par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com