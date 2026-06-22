Alan Greenspan, économiste et président de longue date de la Réserve fédérale, est décédé à l'âge de 100 ans, rapporte NBC News

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Alan Greenspan, l'éminent économiste qui a dirigé la politique monétaire américaine au cours de ses cinq mandats à la tête de la Réserve fédérale sous quatre présidents, est décédé à l'âge de 100 ans, a annoncé lundi NBC News.