Alan Greenspan, économiste et président de longue date de la Réserve fédérale, est décédé à l'âge de 100 ans, rapporte NBC News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Alan Greenspan, l'éminent économiste qui a dirigé la politique monétaire américaine au cours de ses cinq mandats à la tête de la Réserve fédérale sous quatre présidents, est décédé à l'âge de 100 ans, a annoncé lundi NBC News.
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