Al-Nassr retrouve le podium, CR7 soigne ses stats

Les 1 000 buts se rapprochent.

Al-Nassr s’est imposé sans trembler contre Al-Khoood ce vendredi (3-1). Le club de Riyad s’est facilité la vie en marquant trois fois en première période . Cristiano Ronaldo, opportuniste dans la surface, a ouvert les hostilités en faisant mouche d’une frappe du droit (4 e ). Son 27 e but de la saison en club , et le 928 e de sa carrière. Alors qu’il devrait prolonger d’ici peu, le Portugais peut aussi entrevoir la barre des 100 pions avec Al-Nassr (86 réalisations en 97 matchs). Sadio Mané (26 e ) et Jhon Duran (41 e ) ont ensuite marqué à leur tour. CR7 et sa bande récupèrent la troisième place puisque dans le même temps, Damac a fait chuter Al Qadisiya, crucifié par un penalty d’Habib Diallo à la 90 e +11 (1-0).…

QB pour SOFOOT.com