Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus doit être "redimensionné", estime Faury Reuters • 14/05/2020 à 16:30









AIRBUS DOIT ÊTRE "REDIMENSIONNÉ", ESTIME FAURY PARIS (Reuters) - La direction d'Airbus a informé les principaux cadres que le groupe devait être "redimensionné" dans le cadre d'un plan qui sera prêt d'ici la fin du mois de juin et elle se dit prête à réduire encore la production en cas de reprise de l'épidémie due au coronavirus, a-t-on appris jeudi de plusieurs sources. Lors d'un point sur la crise, le président exécutif, Guillaume Faury, a invité les dirigeants du groupe à "affronter la réalité". Airbus ne pourra pas survivre sans une adaptation, a-t-il averti, insistant sur la nécessité de prendre des mesures "radicales", "proactives" et urgentes, selon plusieurs personnes informées de la présentation. Un porte-parole d'Airbus a déclaré qu'"aucune décision n'a été prise sur les prochaines étapes" et qu'il serait prématuré de spéculer sur l'évolution des effectifs. (Tim Hepher, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.