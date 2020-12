Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus/Boeing: Washington salue la décision de Londres sur les surtaxes Reuters • 10/12/2020 à 06:45









AIRBUS/BOEING: WASHINGTON SALUE LA DÉCISION DE LONDRES SUR LES SURTAXES WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis se félicitent de la décision du Royaume-Uni de suspendre les surtaxes douanières sur les produits américains imposées dans le cadre du litige sur les subventions versées aux groupes aéronautiques, a annoncé mercredi le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) dans un communiqué. Selon l'USTR, le Royaume-Uni n'a pas autorité pour continuer à imposer ces surtaxes puisque seule l'Union européenne avait reçu l'autorisation de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour taxer quatre milliards de dollars de produits américains. Londres a annoncé qu'il suspendrait ces surtaxes à compter du 1er janvier, au jour même de la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faciliter la conclusion d'un accord commercial avec Washington. (David Lawder; version française Camille Raynaud)

