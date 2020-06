Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France veut supprimer plus de 7.500 postes d'ici 2022, rapporte l'AFP Reuters • 30/06/2020 à 13:50









AIR FRANCE VEUT SUPPRIMER PLUS DE 7.500 POSTES D'ICI 2022 PARIS (Reuters) - Air France veut supprimer plus de 7.500 postes d'ici la fin 2022, rapporte mardi l'AFP, citant des sources syndicales. Le gouvernement français, qui a débloqué une aide de 7 milliards d'euros pour la compagnie face à la crise du coronavirus, a dit espérer le 18 juin par la voix du ministre de l'Economie Bruno Le Maire qu'il y aurait moins de 8.000 suppressions d'emplois chez Air France. Le ministre avait aussi qualifié de "ligne rouge" l'éventualité de départs forcés. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -3.19%