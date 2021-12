Air France, Qantas... Ces méga-contrats qui donnent le sourire à Airbus

Le groupe Air France-KLM va se prononcer sur le remplacement des appareils moyen-courriers Boeing737qui équipent les flottes de KLM, de Transavia Holland et de Transavia France. Ce seront des Airbus A320 qui prendront le relais «par dizaines selon les industriels». La lettre d’intention mentionne100commandes et60options. La flotte du groupe sera donc 100% Airbus.

À vrai dire, il aurait été difficile pour le groupe franco-néerlandais de signer avec Boeing (ou avec des loueurs) des acquisitions financées indirectement par les 7milliards d’euros d’aides reçues par le transporteur pour passer la crise. Nouveau, KLM se prononce aussi sur l’A321, le modèle, qui dans sa version XLR à200sièges, peut traverser l’Atlantique. Ce qui laisse entendre que le réseau de la filiale hollandaise d’Air France pourrait évoluer avec de nouvelles liaisons point à point, d’Amsterdam vers des villes moyennes outre-Atlantique, en Afrique ou au Moyen-Orient, par exemple

À plusieurs reprises, Ben Smith, le patron d’Air France-KLM a souhaité voir apparaître un Airbus A220-500 plus long pouvant accueillir180passagers contre150pour la version A220-300, dont quatre exemplaires ont déjà été livrés à la compagnie nationale dans le cadre d’une première commande de60appareils. Avec180sièges, on est en plein dans la cible du Boeing737MAX 8. Ben Smith semble avoir été entendu à Toulouse et, après le fabuleux

