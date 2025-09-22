 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aides publiques illégales : Ryanair va devoir rembourser la France pour l'aéroport de Carcassonne
22/09/2025 à 14:23

Cette mesure fait partie d'un plan global de la Commission européenne, qui a validé en parallèle une aide de 11,7 millions d'euros pour l'aéroport audois.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Après une enquête ouverte il y a treize ans, la Commission européenne a indiqué lundi 22 septembre que Ryanair devra rembourser un total de 1,8 million d'euros versés par l'aéroport de Carcassonne, entre 2001 et 2011, concluant qu'il s'agissait d'aides publiques illégales. La Commission avait mené à partir de 2012 une enquête à propos de remises et d'accords de commercialisation conclus entre 2001 et 2011 entre la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne, qui gérait à l'époque l'aéroport local, et la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts.

Condamnations multiples pour Ryanair

Dans un communiqué publié lundi, elle a estimé que ces accords constituaient en partie des aides publiques indues, à hauteur d'un total de 1,8 million d'euros. Elle a par conséquent ordonné à la France de recouvrer ce montant, augmenté des intérêts, auprès de la compagnie irlandaise. Lorsque l'enquête avait démarré, Ryanair avait assuré que ses accords passés avec les aéroports "étaient en conformité avec les règles européennes de concurrence".

Dans ce même dossier, la Commission a en revanche validé 11,7 millions d'euros de subventions publiques qui avaient été versées durant la même période par des collectivités à la CCI, essentiellement pour financer la modernisation de l'aéroport de Carcassonne. Ryanair a déjà été condamné à plusieurs reprises par Bruxelles à rembourser des aides versées par des aéroports européens, et jugées incompatibles avec les règles de la concurrence.

  • 14:48

    Il en aura fallu du temps. Nos impôts reviennent en petite partie car Ryannair s’est beaucoup développé entre temps, destruction de concurrence de manière déloyale. Il aurait fallu réindexer la somme en rapport avec le prix de l’action, ce qui aurait fait beaucoup plus… Ou comment on se fait plumer…

