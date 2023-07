Aide à l'Ukraine : un plan "en soutien à la production de munitions" dans l'UE doté de 500 millions d'euros

Lviv, en Ukraine, le 6 juillet. ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / HANDOUT )

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'UE indique avoir fourni à Kiev des armes d'une valeur totale d'environ 15 milliards d'euros.

Pour reconstituer les arsenaux des Européens et de continuer à armer l'Ukraine, le Parlement européen et les Etats membres sont parvenus à un accord pour doper la production de munitions dans l'UE ce vendredi 7 juillet. Ce plan "en soutien à la production de munitions" est doté de 500 millions d'euros.

"C'est une nouvelle preuve de l'engagement indéfectible de l'UE à soutenir l'Ukraine", a déclaré la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles, dont le pays exerce la présidence tournante du Conseil de l'UE. Bruxelles espère porter la capacité de production du bloc à un million d'obus par an dans les douze prochains mois, pour permettre aux Européens de reconstituer leurs stocks et poursuivre les livraisons d'armes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre l'invasion russe.

L'UE a choisi une procédure de négociation accélérée afin de mettre en place ce plan le plus vite possible. Il doit désormais être formellement entériné par le Parlement européen et les Etats membres. Il permettra de co-financer les investissements des industriels pour augmenter la production de leurs usines dans l'UE de munitions sol-sol, de munitions d'artillerie et de missiles. Les Etats membres ont aussi mis en oeuvre un autre plan de deux milliards d'euros pour envoyer en Ukraine un million d'obus prélevés sur leurs leurs stocks cette année et financer des achats communs de munitions pour Kiev.

Les forces ukrainiennes se plaignent d'une pénurie de munitions alors qu'elles tentent de déloger les troupes de Moscou des territoires occupés, dans le cadre d'une contre-offensive lancée début juin. L'UE indique avoir fourni à Kiev des armes d'une valeur totale d'environ 15 milliards d'euros depuis le début de l'invasion russe en février 2022.