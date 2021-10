« Fasciste ! » grondent les opposants au presque candidat Éric Zemmour à Ajaccio samedi 9 octobre. « Ce n’est pas la droite, c’est l’extrême droite », assure le député LR Pierre-Henri Dumont sur BFMTV quelques jours plus tard. Dans les colonnes de l’Express, la déléguée interministérielle en charge de la lutte contre le racisme et l’homophobie Sophie Elizéon assène le coup de grâce : « Éric Zemmour est dans une logique totalitaire. Cela s’appelle un fasciste. » Ça y est. Le verdict est tombé. Zemmour est au mieux d’extrême droite au pire fasciste. « Je suis le candidat de la droite », rétorque l’accusé avant de dénoncer ces « antifascistes de salon ». Un partout, balle au centre ! Mais qui viendra, bonne étiquette en main, pour enfin siffler la fin du match ? « Facho », « droite extrême », « droite radicale » : incontournable fatras lexical des arènes politico-médiatiques, il reste aussi insaisissable qu’indéfini. Alors, c’est quoi être d’extrême droite ?

« La question est immense ! » répond Pierre-André Taguieff, politologue et historien des idées, qui poursuit sur la genèse d’un « terme apparu dans les années vingt et banalisé dans les années trente ». Taguieff explique qu’il s’agit plus « d’une étiquette politique, polémique plutôt qu’une catégorie conceptuellement élaborée ou un modèle d’intelligibilité utilisable dans les

... Lire la suite sur LePoint.fr