Agriculture : le mil et le sorgho, victimes du changement climatique

Avant de se projeter en 2050, des chercheurs se plongent? dans le présent. Leur constat est alarmant. Les principales cultures vivrières en Afrique de l'Ouest, le mil et le sorgho, celles qui nourrissent les populations locales, souffrent déjà du réchauffement climatique. Depuis une vingtaine d'années, la production de ces céréales a chuté de 15 à 20 %, cela pourrait être encore pire dans les années à venir, menaçant directement la sécurité alimentaire des habitants.Benjamin Sultan et Dimitri Défronce, climatologues à l'Institut de recherche pour le développement (IRD), ont publié en septembre 2019 une étude sur ces deux céréales en collaboration avec un laboratoire japonais, spécialisé dans les simulations environnementales. Ils ont comparé deux ensembles de simulations climatiques : le premier sans empreinte de l'activité humaine et le second qui intègre les effets des émissions de gaz à effet de serre mais aussi les améliorations technologiques agricoles. Sur une période qui va de 1950 à 2009, ils ont élaboré une centaine de simulations pour chaque ensemble puis comparé les résultats.RésultatsEn fait, sans l'activité humaine, la température moyenne afficherait un degré de moins sur la dernière décennie observée 2000-2009. « Aujourd'hui, le climat en Afrique est complètement lié aux effets de l'activité humaine. On serait...