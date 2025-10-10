 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agnès Pannier-Runacher "pas candidate" pour rester ministre
information fournie par AFP 10/10/2025 à 09:02

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher le 3 septembre 2025, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher le 3 septembre 2025, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé vendredi qu'elle n'était "pas candidate" à sa propre succession.

"Pour vous répondre très directement, non, je ne suis pas candidate au prochain gouvernement", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

Interrogée pour savoir si elle redeviendrait députée du Pas-de-Calais, au cas où elle ne participerait pas à ce gouvernement, elle a répondu: "Tout à fait. Pour le coup, cela n'enlève rien au combat politique que je souhaite porter".

"Je suis très engagée sur la réindustrialisation, sur la souveraineté énergétique, sur l'écologie, très engagée sur mon territoire du Pas-de-Calais et je continuerai. Et a fortiori dans un moment où le Rassemblement national engrange les voix", a-t-elle indiqué.

Agnès Pannier-Runacher, qui était cadre dirigeante d'entreprises privées, est entrée pour la première fois au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État chargée de l'industrie et de l'artisanat auprès de Bruno Le Maire.

Nommée ministre de la Transition écologique par Elisabeth Borne, elle l'est restée dans les gouvernements de Michel Barnier, de François Bayrou et de Sébastien Lecornu.

Budget France
Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:12

    Elle est intelligente et compétente, mais elle est écolo et socialiste (ce qui limite son intelligence...)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank