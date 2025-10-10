Virement instantanés : un nouveau dispositif de vérification européen entre en vigueur pour sécuriser les transferts d'argent

Les usagers de l'ensemble des pays de la zone euro peuvent désormais effectuer ces virements à tout moment, y compris la nuit, le weekend ou les jours fériés, sans frais supplémentaires par rapport à un virement classique.

( dpa / ARNE DEDERT )

Un dispositif de vérification européen est entré en vigueur jeudi 9 octobre pour sécuriser les virements instantanées, qui peuvent désormais être émis et reçus dans tous les pays de la zone euro.

En vertu d'une réglementation européenne adoptée début 2024, les banques et les autres fournisseurs de services de paiement avaient déjà l'obligation depuis janvier de permettre à leurs clients de recevoir des virements instantanés. Depuis jeudi, ils doivent aussi pouvoir en émettre.

Il s'agit de virements qui peuvent être effectués à tout moment, y compris la nuit, le weekend ou les jours fériés , et qui sont exécutés en quelques secondes. Les frais éventuels ne doivent pas être plus élevés que ceux appliqués aux virements classiques.

Mesures étendues à d'autres pays à partir de 2027

En outre, les banques doivent désormais renforcer la sécurité de ces paiements, via la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire et ses coordonnées bancaire (IBAN). Cela permettra de lutter contre les fraudes et autres erreurs de saisie.

Pour se mettre en conformité avec ces règles, les banques de la zone euro ont développé différentes solutions de paiement, comme Wero, soutenue par les principales banques françaises, qui a pris dans l'Hexagone la suite de Paylib.

Cette révolution dans les paiements en Europe n'est pas terminée puisque ces mesures seront étendues aux pays hors zone euro, à partir de 2027 pour les virements instantanés libellés dans la monnaie unique et en 2028 pour ceux réalisés en monnaies nationales.