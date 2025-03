Âge, effets secondaires, contre-indications… Ce qu’il faut savoir sur le vaccin contre la méningite

Depuis lundi 3 mars 2025, une campagne de vaccination de « grande ampleur » contre le méningocoque B a été mise en place à Rennes afin de limiter la circulation de la maladie. Le dispositif concerne 100 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans en Ille-et-Vilaine. Cette décision a été prise par l'agence régionale de santé (ARS) à la suite de la découverte de « plusieurs situations d'infection invasive à méningocoque de type B en Ille-et-Vilaine ». Deux foyers ont été identifiés, dans une école de commerce rennaise et au sein d'une famille.

Les méningocoques sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies très graves comme les méningites. Il existe plusieurs types de méningocoques. Les plus fréquents en France sont les méningocoques de type B, C, W et Y. Parmi les symptômes, il faut prendre au sérieux une fièvre élevée, des vomissements, une raideur dans la nuque, l'apparition de taches rouges ou violacées sur la peau, etc.

En France, une recrudescence des cas a été constatée ces derniers mois. Dans son dernier rapport, Santé publique France a alerté sur une augmentation des cas d'infection invasive à méningocoque. Au total, 615 infections ont été recensées dans le pays pour l'année 2024, soit la plus grande incidence de cas depuis 2010. Depuis début 2025, 90 cas ont été signalés aux autorités sanitaires. En conséquence de cette augmentation, il a