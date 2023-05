AG de TotalEnergies perturbée : Pannier-Runacher regrette la forme mais valide le fond

Plusieurs associations avaient appelé à bloquer l'assemblée générale du géant de l'énergie, qui doit se tenir vendredi à Paris.

Agnès Pannier-Runacher, le 16 mai 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"Il faut distinguer la forme et le fond". Pendant que des militants du climat tentaient de perturber l'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies, ce vendredi 26 mai, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a fait le distinguo entre des actions source de "désordre à l'ordre public" et la "très bonne question" qu'elles posent selon elle. "La forme, c'est des actions pas anticipées et annoncées, et qui créent du désordre à l'ordre public. Le fond, c'est la question que pose ces actions, et qui est une très bonne question", a t-elle jugé, à l'antenne de franceinfo . Je le dis : des entreprises positionnées sur le secteur du pétrole ou du gaz doivent se réinventer et sortir des énergies fossiles!", a lancé Agnès Pannier-Runacher.

Le gouvernement tente de mettre la pression

"Total investit dans les énergies renouvelables, mais l'enjeu, c'est d'aller plus vite, plus fort et surtout plus rapidement", a déclaré la ministre, appelant l'énergéticien à "mettre le paquet" sur les renouvelables.

Les entreprises pétrolières et gazières "doivent se réinventer, elles doivent sortir des énergies fossiles", a estimé la ministre, évoquant notamment les rapports du Giec : "elles n'auront aucun avenir, aucun avenir -et je l'ai dit à Patrick Pouyanné pour Total-, si elles ne sont pas capables de tracer ces trajectoires de sortie des énergies fossiles et de décarbonation".

Alors que des échauffourées ont eu lieu entre police et manifestants pour le climat, aux abords de la salle parisienne où doit se tenir l'assemblée générale du groupe français, la ministre s'est mont rée critique des manifestations "pas annoncées", tout en nuançant son propos. "A partir du moment où la manifestation n'est pas annoncée, on est dans une expression désorganisée, alors même que des activistes ont posé le débat au sein de l'assemblée générale", a rappelé Mme Pannier-Runacher, évoquant la résolution consultative émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, qui s'attaque principalement aux émissions indirectes de CO2. "Vous avez un vote qui va avoir lieu sur la politique climatique de Total et c'est dans ce cadre-là que le débat peut avoir lieu et qu'effectivement on peut mettre la pression sur Total", a ajouté la ministre.

Questionnée sur un arrêt des investissements de TotalEnergies dans le pétrole, elle a estimé que "ce sont des trajectoires qui se construisent dans le temps", rappelant que la France avait arrêté l'exploitation des hydrocarbures sur son sol. Au sujet du projet controversé d'oléoduc chauffé Eacop développé par TotalEnergies en Ouganda, la ministre a appelé à "éviter d'être donneur de leçons", notamment par rapport au pays, soulignant que les pays africains qu'elle rencontre, notamment dans le cadre de conférences pour le climat, expriment le "besoin de moyens de développement" et renvoient les pays européens à leur bilan en termes d'émissions, "moins bon" que le leur.