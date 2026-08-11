AfSud : 14 mineurs clandestins sont morts dans une mine désaffectée

Quatorze mineurs clandestins sont morts et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés dans une mine désaffectée près de Rustenburg, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg, a annoncé mardi la police sud-africaine.

La police n'a pas fourni plus de précisions pour le moment.

L'exploitation minière illégale est un fléau qui touche l'Afrique du Sud depuis des décennies.

En général, des mineurs clandestins s'introduisent dans des mines abandonnées par les exploitants commerciaux et tentent d'extraire ce qui reste. Certains sont sous le contrôle de gangs criminels violents.

L'exploitation minière illégale coûterait chaque année au gouvernement et à l'industrie minière des centaines de millions de dollars en pertes de chiffre d'affaires, d'impôts et de redevances.

(Rédigé par Nilutpal Timsina ; version française Tangi Salaün)