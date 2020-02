Afrique du Sud : un budget de rigueur pour mieux repartir

Le moment était très attendu. Ce mercredi, le ministre des Finances sud-africain, Tito Mboweni, a délivré son Budget Speech ? le discours sur le budget 2020 ? devant le Parlement, dans un contexte économique très critique. La semaine dernière, le président Cyril Ramaphosa l'a reconnu lui-même. La dette publique « atteint des niveaux insoutenables » et « l'économie n'a pas renoué avec une croissance significative depuis une décennie », a-t-il déploré dans son discours annuel sur l'état de la nation. Selon le Trésor sud-africain, la croissance n'a en effet atteint que 0,3 % en 2019. Et le gouvernement n'espère pas plus de 0,9 % cette année. Des chiffres qui ont conduit Tito Mboweni à choisir la rigueur.Les fonctionnaires vont se serrer la ceinture?Dans son discours, il a annoncé une réduction de 261 milliards de rands, 15,8 milliards d'euros, des dépenses publiques. Les plus touchés par cette coupe budgétaire ? Les agents de l'État. « Nous allons présenter une nouvelle loi pour mettre fin aux salaires excessifs dans la fonction publique [?] il y a beaucoup de nettoyage à faire », a déclaré le ministre devant la presse. Leur masse salariale, qui représente plus d'un tiers (35 %) du budget public, sera effectivement amputée de 160 milliards de rands, 9,7 milliards d'euros en trois ans. Soit une baisse de 9 %. Une décision qui risque fort d'accentuer la tension entre les fonctionnaires et le gouvernement. Dès mardi,...