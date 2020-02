Afrique : attention aux prêts gagés sur les matières premières !

Mode de financement méconnu, les prêts adossés aux richesses du sous-sol sont apparus dans les années 2000, en pleine période de hausse des cours des matières premières. « L'État brade notre bauxite ! » Début septembre 2017, les réseaux sociaux guinéens s'affolent. Le gouvernement vient d'annoncer que la Chine va lui prêter 20 milliards de dollars (18,38 milliards d'euros) en contrepartie de l'octroi de concessions minières. Les commentaires et spéculations vont bon train, et pour cause : rarement rendu public, ce type de prêt est sujet à interprétation. L'opacité est d'ailleurs l'une de leurs caractéristiques, apprend-on à la lecture du rapport « Prêts adossés à des ressources naturelles : pièges et potentiels » que publie NRGI (Institut de gouvernance des ressources naturelles). Si le secret fait partie des cinq principaux risques, les auteurs de l'étude listent aussi quatre opportunités après avoir passé en revue 52 prêts adossés à des ressources minières (Resource-Backed Loans, ou RBL en anglais) contractés entre 2004 et 2018 par 14 pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Un échantillon non exhaustif qui se base, s'agissant du continent africain, sur les données de l'Initiative de recherche sino-africaine (CARI) de l'université américaine Johns-Hopkins.Lire aussi Dette et colonisation de l'Afrique : ces peurs que réveille la ChineLire aussi L'Afrique va-t-elle craquer sous le poids de son endettement ?Comment...