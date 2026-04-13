AFP: rejet de la motion de défiance contre la direction

( AFP / JOEL SAGET )

La motion de défiance contre la direction de l'AFP n'a pas été adoptée par les salariés de l'agence de presse internationale, et la confiance l'a emporté à 80 voix près, selon les résultats publiés lundi par les syndicats.

Quelque 46% des votants (620 personnes) ont dit faire confiance à la direction, 40% (539) ont choisi l'option inverse et 14% (191) ne se sont pas prononcés.

Selon les syndicats, 1.350 salariés de l'agence de presse mondiale ont participé à ce vote électronique ouvert le 1er avril.

Cette motion avait été présentée par les syndicats CGT, SNJ, Sud, FO et CFE-CGC, après plusieurs mois de désaccord autour d'un plan d'économies annoncé en juin 2025 par le PDG, Fabrice Fries. Le but est d'économiser 10 à 12 millions d'euros par an après 2026, dans un contexte de crise des médias.

La clé de voûte du plan est la réforme d'ici à 2028 du système d'expatriation des journalistes, jugé trop coûteux par la direction. Ce projet prévoit une baisse importante du nombre de journalistes pouvant bénéficier des aides à l'expatriation (frais de logement, de scolarité pour les enfants...).

"Cette consultation a révélé des divisions que nous devons résorber pour affronter, unis, les défis auxquels nous faisons face", a réagi M. Fries dans un message interne, en indiquant qu'il allait proposer "une version amendée du projet de réforme de l'expatriation".

Dans un autre message uniquement envoyé au Conseil d'administration (CA) de l'AFP, le PDG s'est dit "surpris" du résultat, "parce que les cas où les motions de défiance sont rejetées sont rares".

Pour leur part, les syndicats, la SDJ (Société des journalistes) et les représentants du personnel au CA ont vu dans le vote "un signe fort des inquiétudes du terrain".

"La majorité des votants a refusé d'accorder un blanc-seing à la direction", ont-ils estimé dans un communiqué commun, avant une assemblée générale mardi.

Une interprétation contestée par M. Fries dans son message au CA, où il fait valoir "que 60% de ceux qui se sont exprimés ont refusé de voter la défiance".

Selon les syndicats, c'était la première fois dans l'histoire de l'AFP qu'une motion de défiance était soumise à l'intégralité de ses salariés dans le monde.

Elle portait à la fois sur les réformes prévues par la direction et, plus largement, sur sa gestion.

Fondée en 1944, l'AFP est l'une des trois agences mondiales d'information, avec AP et Reuters. Elle emploie 2.600 salariés (dont 1.800 journalistes) de 100 nationalités et fournit de l'information en six langues, en texte, photo, vidéo.

Elle n'est pas une entreprise publique mais n'a pas d'actionnaires, et ses clients, dont l'État français, siègent à son conseil d'administration.

En 2024, l'AFP a dégagé un résultat net de 200.000 euros et un chiffre d'affaires de 326,4 millions d'euros. Outre ses revenus commerciaux, elle reçoit de l'État français une compensation des coûts liés à ses missions d'intérêt général (118,9 millions d'euros en 2024).