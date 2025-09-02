Afghanistan-Un nouveau séisme secoue le pays, deux jours après le tremblement de terre meurtrier

(Actualisé avec réplique)

Un tremblement de terre de magnitude 5,5 a touché le sud-est de l'Afghanistan mardi, une réplique qui fait craindre de nouveaux dégâts alors qu'un séisme de magnitude 6 a tué plus de 1.400 personnes dans la même région deux jours plus tôt.

Le tremblement de terre de mardi s'est produit à une profondeur relativement faible de 10 km, comme celui qui a frappé le pays lundi.

Lundi vers minuit, l’un des pires tremblements de terre jamais enregistrés en Afghanistan a frappé les provinces orientales de Kunar et de Nangarhar. Selon Zabihullah Mujahid, porte-parole de l'administration talibane, au moins 1.411 personnes sont mortes dans le séisme tandis que 3.124 ont été blessées et plus de 5.400 maisons ont été détruites.

L'ampleur des dégâts causés par le nouveau séisme de mardi n'était pas connue dans l'immédiat.

Le terrain difficile a fortement entravé les efforts de secours des équipes de sauvetage dans les villages isolés de cette région montagneuse.

D’autres personnes pourraient être coincées sous les décombres, a déclaré le Croissant-Rouge afghan, une organisation humanitaire travaillant dans la région. Le coordinateur des Nations unies en Afghanistan a averti que le bilan risquait de s’alourdir.

L’Afghanistan est sujet à des tremblements de terre meurtriers, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, où se rencontrent les plaques tectoniques indienne et eurasienne.

DES MILLIERS D'ENFANTS EN DANGER

Des opérations de secours ont été menées lundi dans quatre villages de Kunar après le premier tremblement de terre.

Le terrain montagneux et le mauvais temps ont empêché les sauveteurs d’atteindre les zones reculées près de la frontière pakistanaise.

Mardi, avant la réplique, une file d’ambulances circulait sur une route de montagne endommagée pour atteindre les villages de Kunar, tandis que des hélicoptères transportaient des fournitures d’aide et évacuaient les blessés vers les hôpitaux, selon un témoin de Reuters.

Certains des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de Kaboul et de la province voisine de Nangarhar.

Des milliers d'enfants sont en danger, a averti mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Des soldats talibans ont été déployés après le premier tremblement de terre dans la zone pour apporter de l’aide et assurer la sécurité.

(Reportage Saeed Shah, Sayed Hassib, Mohammad Yunus Yawar, Charlotte Greenfield; version française Elena Smirnova et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)