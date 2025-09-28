Afghanistan-Libération d'un Américain détenu depuis 2024

Les taliban au pouvoir en Afghanistan ont libéré dimanche un ressortissant américain, Amir Amiri, détenu depuis décembre 2024, à la suite d'une visite de l'émissaire des Etats-Unis pour les otages américains dans le monde Adam Boehler, a annoncé Washington.

Amir Amiri a été libéré grâce à la médiation du Qatar et était en route pour Doha dimanche soir, a déclaré à Reuters une source officielle, qui a demandé à ne pas être identifiée.

La visite d'Adam Boehler intervenait une semaine après que le président américain Donald Trump a pressé les taliban de rendre aux États-Unis le contrôle de la base aérienne de Bagram, menaçant le pays de "mauvaises choses" dans le cas contraire.

Amir Amiri est le cinquième citoyen américain libéré par les taliban cette année grâce à la médiation du Qatar, a déclaré la source.

"Je tiens à remercier le Qatar d'avoir contribué à sa libération", a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur X.

"(Donald Trump) a clairement indiqué que nous ne nous arrêterons pas tant que chaque Américain injustement détenu à l'étranger ne sera pas rentré chez lui."

(Reportage Andrew Mills, rédigé par Jaidaa Taha, version française Benjamin Mallet)