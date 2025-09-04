Afghanistan-Le bilan du séisme dépasse les 2.200 morts

KABOUL/MAZAR DARA, AFGHANISTAN, 4 septembre (Reuters) - L es secouristes ont retiré jeudi des corps des décombres de maisons rasées lors des tremblements de terre en Afghanistan, alors que le bilan confirmé dépasse 2.200 morts.

Les survivants, privés d’abri, font face à un avenir sombre, tandis que les agences d’aide internationale alertent sur l’épuisement des ressources.

Les opérations de recherche se poursuivent dans les zones montagneuses de l’est frappées par le séisme, a indiqué l’administration talibane, qui fait état d’un nouveau bilan de 2.205 morts et d’au moins 3.640 blessés.

Le premier tremblement de terre de magnitude 6, l'un des plus meurtriers de ces dernières années en Afghanistan, a provoqué des dégâts et des destructions considérables dans les provinces de Kunar et de Nangarhar dimanche, lorsqu'il a frappé à une faible profondeur de 10 kilomètres.

Mardi, un second séisme de magnitude 5,5 a semé la panique et interrompu les opérations de secours.

Plus de 6.700 maisons ont été détruites, selon les autorités. Les Nations unies ont averti que le bilan pourrait encore s’alourdir, alors que des personnes restent piégées sous les décombres et que le temps joue contre les survivants.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué que les besoins humanitaires étaient considérables et augmentaient rapidement. Elle a précisé que jusqu’à 84.000 personnes étaient directement et indirectement touchées et que des milliers d’autres avaient été déplacées.

(Sayed Hassib, Mohammad Yunus Yawar, Charlotte Greenfield et Saeed Shah, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)