Affaire Quentin/La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner, annonce Barrot

(Actualisé tout du long avec déclarations supplémentaires de Jean-Noël Barrot, précisions et contexte)

La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner à la suite des publications de ce dernier concernant le militant identitaire Quentin Deranque, a déclaré dimanche sur Franceinfo le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui critique toute ingérence étrangère dans cette affaire.

"Oui, nous allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame (...) qui concerne la communauté nationale", a déclaré le chef de la diplomatie française dans l'émission "Questions Politiques" sur Franceinfo, France Inter et Le Monde.

"Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'internationale réactionnaire", a-t-il poursuivi.

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Lyon pour rendre hommage à ce militant identitaire, mort après avoir été frappé le 12 février par des militants antifascistes présumés.

Le rassemblement, qui s'est tenu sous forte présence policière, a été émaillé de quelques légers accrochages avec des riverains. Des chants comme "On est chez nous !" ont été par ailleurs entonnés par des manifestants.

La préfecture du Rhône a annoncé avoir saisi la justice au sujet des saluts nazis et des insultes proférées.

"Je condamne évidemment les signes et saluts nazis qui ont été observés hier lors de la manifestation et la préfecture du Rhône a eu raison de saisir la justice à leur sujet", a déclaré Jean-Noël Barrot.

L'ambassade des Etats-Unis en France et le Bureau de lutte contre le terrorisme du département d'Etat américain ont dit suivre de près l'"affaire Quentin".

Sur le réseau social X, l'ambassade des Etats-Unis en France a écrit: "Les informations, corroborées par le ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par des militants d'extrême gauche, devraient tous nous préoccuper."

"L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique", peut-on également lire.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Layli Foroudi)