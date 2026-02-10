Affaire Lydie Logé: Monique Olivier de retour dans l’Orne pour de nouvelles recherches

Richard Delgenes (à gauche), avocat de Monique Olivier, l'ancienne compagne du tueur en série Michel Fourniret, arrive à une audience au quartier général de la gendarmerie à Argentan le 10 février 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série décédé Michel Fourniret, doit participer à partir de mardi à des recherches dans l’Orne visant à retrouver le corps de Lydie Logé, disparue en 1993, a-t-on appris de sources concordantes.

A son arrivée en milieu de journée à la brigade de gendarmerie d'Argentan (Orne), l'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes n'a pas souhaité faire de "commentaire" à l'AFP.

La juge d'instruction Sabine Khéris, du pôle "cold case" de Nanterre en charge de l'enquête sur la disparition de Lydie Logé, se trouvait également sur place, a constaté l'AFP en début d'après-midi.

"C'est une semaine prévue pour des interrogatoires et si évidemment il y a quelque chose de plus précis, ce n'est pas impossible qu'ils (les enquêteurs) fassent des repérages, voire qu'ils sondent. Il y aura aussi une reconstitution criminelle", a expliqué à l'AFP Me Corinne Herrmann, confirmant une information du Parisien.

Lydie Logé, mère d'un garçon de sept ans, avait disparu le 18 décembre 1993 à l'âge de 29 ans à Saint-Christophe-le-Jajolet, petit village de 240 habitants, peu après avoir fait des courses de Noël avec une amie.

Alors que deux enquêtes menées de 1994 à 1998 puis de 2004 à 2009 avaient abouti à des non-lieux, les investigations ont été relancées en 2018 après des rapprochements entre des traces ADN issues de composés organiques retrouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l’ADN de la mère de Lydie Logé.

L'avocate a estimé que cette reconstitution marquait "un acte fort" dans ce dossier. "Ça veut dire qu'on remet sur les lieux celui ou celle qu'on pense être l'auteur des faits", a précisé Me Herrmann, ajoutant qu’elle pourrait se tenir jeudi, tout en soulignant que le calendrier restait susceptible d’évoluer.

En octobre, la gendarmerie de l'Orne avait lancé sur Facebook un appel à témoins afin de localiser une cavité rocheuse susceptible d'abriter la dépouille de Lydie Logé que le tueur en série Michel Fourniret est soupçonné d'avoir tuée.

En janvier 2025, Monique Olivier, 77 ans aujourd'hui, avait participé dans l'Orne à des recherches, notamment dans des carrières, sans que la dépouille ne soit retrouvée.

Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série décédé Michel Fourniret, lors de son procès à Nanterre, le 28 novembre 2023 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Miguel MEDINA )

Monique Olivier a été condamnée deux fois, en 2008 et en 2023, à la réclusion à perpétuité, notamment pour complicité dans sept meurtres de jeunes filles au total, dont celui d'Estelle Mouzin.

En janvier 2021, elle a été mise en examen pour complicité d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration arbitraire dans l'enquête sur la disparition de Lydie Logé, désormais instruite par le pôle "cold cases" (affaires non élucidées) de Nanterre.

Contacté par l'AFP, le parquet de Nanterre n'a pas souhaité communiquer.

Le maire de Boischampré, dont dépend Saint-Christophe-le-Jajolet, Michel Lerat a indiqué à l'AFP qu'il avait été contacté par la gendarmerie pour une possible reconstitution mercredi et jeudi dans la commune.