 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Legrand-Cohen: l'Arcom veut travailler sur "l'impartialité du service public"
information fournie par AFP 18/09/2025 à 09:03

Le journaliste Patrick Cohen, le 14 février 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le journaliste Patrick Cohen, le 14 février 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, veut "approfondir ses travaux sur l'impartialité du service public", a-t-il annoncé jeudi, après avoir entendu la veille les présidentes de France Télévisions et Radio France au sujet de l'affaire Legrand-Cohen.

"Dans un contexte de défiance à l'égard des institutions et des médias (...), l'Arcom souhaite poursuivre et approfondir ses travaux visant à conforter l'impartialité de l’audiovisuel public et à en mesurer la perception par le public", a expliqué l'autorité indépendante dans un communiqué.

L'Arcom a pour cela "décidé de lancer un travail destiné à objectiver la portée concrète de l'exigence d'impartialité" de l'audiovisuel public, a-t-elle poursuivi, sans en préciser les modalités.

Le régulateur va également mettre sur pieds "une étude indépendante - quantitative et qualitative - sur la perception et les attentes du public en la matière".

Il compte y associer les comités d’éthiques de France Télévisions et Radio France.

Les présidentes des deux groupes publics, Delphine Ernotte Cunci et Sibyle Veil, ont été entendues mercredi par l'Arcom au sujet de l'affaire Legrand-Cohen.

Le journaliste Thomas Legrand, le 22 juin 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Le journaliste Thomas Legrand, le 22 juin 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen sont accusés de connivence avec le PS après la diffusion début septembre, par le magazine conservateur L'Incorrect, d'une vidéo les montrant en pleine conversation avec deux responsables socialistes.

Cette affaire a provoqué un conflit inédit, à un an et demi de la présidentielle de 2027.

D'un côté, les médias privés dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, dont CNews et la radio Europe 1, accusent l'audiovisuel public de parti pris pour la gauche. De l'autre, France Télévisions et Radio France contre-attaquent et en appellent à l'Arcom et aux pouvoirs publics.

Dans son communiqué, l'Arcom rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer "sur des vidéos qui n’ont pas été diffusées à l'antenne, ni sur le respect de la déontologie professionnelle des journalistes, qui relève de leur employeur".

L'autorité "intervient, en revanche, en tant que garante de l'impartialité et de l'indépendance du secteur public de la communication audiovisuelle".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:14

    L'Arcom est contrôlée par la gauche, tout comme le conseil d'état, le conseil constitutionnel, la cour des comptes, l'EN, les universités, la magistrature.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent montre les dépôts de scories lors d'une visite de presse pour montrer l'avancement des travaux de dépollution aux "Goudes", un quartier et port du 8e arrondissement de Marseille, la porte sud de la ville et du Parc National des Calanques, le 11 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Contaminées par l'industrie pendant deux siècles, des Calanques de Marseille bientôt dépolluées
    information fournie par AFP 18.09.2025 09:02 

    Dans le parc national des Calanques, espace protégé qui commence dans Marseille, d'importants travaux sous haute surveillance ont commencé début septembre afin de dépolluer le littoral sud de la deuxième ville de France, contaminé pendant deux siècles par des activités ... Lire la suite

  • Un camion aux couleurs de CIS. (Crédit: / CIS)
    CIS : forte hausse des résultats sur les six premiers mois de l'année
    information fournie par AOF 18.09.2025 09:01 

    (AOF) - CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l’activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d’affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d’euros, tandis que ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.09.2025 08:59 

    * KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Partenariat Pimkie/Shein: la famille Mulliez annonce saisir la justice
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.09.2025 08:46 

    La famille Mulliez, qui a cédé Pimkie en 2023 moyennant la préservation de "l'activité et l'emploi d'une enseigne autonomisée et responsabilisée", a estimé que le partenariat avec Shein dévoyait cet accord et a annoncé saisir la justice, dans un communiqué transmis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank