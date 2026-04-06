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Affaire Dati-Complément d'enquête: le député Patrier-Leitus conclut à la "bonne foi" des deux
information fournie par AFP 06/04/2026 à 11:19

Le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le 2 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le 2 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, a estimé lundi que les documents reçus dans le cadre du litige opposant Rachida Dati et "Complément d'enquête" fournissaient la preuve de la "bonne foi" de chacune des parties.

"Les documents que j'ai, en l'occurrence des e-mails, leur donne à tous les deux le bénéfice du doute, en tous cas de la bonne foi", a déclaré sur RTL le député, qui avait reçu fin février des éléments preuves demandés à l'ancienne ministre et à l'émission de France Télévisions.

Devant la commission d'enquête, Rachida Dati, alors ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, avait accusé le 5 février ce magazine d'avoir "proposé, via un tiers (un journaliste indépendant, NDLR), auprès d'un membre de (s)a famille, de pouvoir le payer" pour recevoir des informations la concernant.

Rachida Dati devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, le 5 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Rachida Dati devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, le 5 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Auditionnés à leur tour, les responsables de "Complément d'enquête" avaient réfuté: "Nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Mme Dati, fût-ce par un tiers", avait assuré le présentateur de l'émission Tristan Waleckx.

Les auditions se déroulant sous serment, Jérémie Patrier-Leitus avait dit vouloir faire la lumière sur ces accusations, soulevant l'hypothèse de saisir la justice pour soupçon de parjure.

Démarrée fin novembre, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la "neutralité" et le "financement" de l'audiovisuel public doit achever ses auditions mercredi.

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