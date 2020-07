Affaire Darmanin : une ex-plaignante prend sa défense par SMS

Le ministre de l'Intérieur avait été accusé en 2018 d'abus de faiblesse pour des faits qui remontent à 2015, au moment où il était maire de Tourcoing. © Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est un retournement de situation assez inattendu. En février 2018, une habitante de Tourcoing déposait une plainte contre Gérald Darmanin pour « abus de faiblesse ». Cette femme affirmait « s'être sentie obligée » d'avoir des rapports sexuels avec l'actuel ministre de l'Intérieur en échange de quoi il lui obtenait un logement et un emploi. Les faits remontent à 2015, au moment où Gérald Darmanin était maire de la commune nordiste. L'affaire avait été classée sans suite par la justice.

Après avoir entendu que l'association Pourvoir féministe avait saisi le 21 juillet le parquet de Lille pour relancer l'affaire et dénoncer des faits de « trafic d'influence », la plaignante aurait envoyé des SMS de soutien à Gérald Darmanin, comme le révèle le JDD. Et, à travers ces messages, on constate un changement de discours par rapport aux accusations que l'habitante de Tourcoing tenait il y a encore deux ans.

« Je trouve ça honteux qu'on puisse accuser à tort »

Après avoir eu vent de la nouvelle à la radio, elle a envoyé un premier SMS au locataire de la place Beauvau. « Pour moi, il n'y a pas d'abus de pouvoir ni de trafic d'influence », a-t-elle assuré auprès de lui. Deux jours après leur premier échange, l'habitante de Tourcoing contactait de nouveau Gérald Darmanin, cette fois-ci pour dénoncer les

