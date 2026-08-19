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Affaire Bruel: une avocate annonce une nouvelle plainte pour tentative de viol
information fournie par AFP 19/08/2026 à 17:10
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Patrick Bruel, le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Patrick Bruel, le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'avocate de plaignantes contre Patrick Bruel a annoncé mercredi sur France Inter et confirmé auprès de l'AFP qu'elle avait déposé une nouvelle plainte contre le chanteur, émanant d'une femme qui l'accuse d'avoir tenté de la violer.

"J'ai déposé une plainte cet été pour tentative de viol", des "faits prescrits" à ce stade, a confirmé Me Myriam Guedj-Benayoun à l'AFP mercredi.

Sur France Inter, elle a précisé que la victime "était extrêmement jeune au moment des faits dénoncés, tout juste majeure", sans préciser le lieu ou l'époque de commission des faits.

Patrick Bruel, 67 ans, est déjà mis en examen depuis mi-juin dans quatre dossiers de violences sexuelles, et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres.

A la demande du chanteur, son contrôle judiciaire a été assoupli fin juillet pour l'autoriser à quitter le territoire français, une décision dont le parquet a depuis fait appel.

Avec celle révélée mercredi matin, ce sont au moins neuf nouvelles plaintes qui ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol ou agression sexuelle.

Me Guedj-Benayoun a également indiqué sur France Inter que cette plaignante dénonçait des faits dans lesquels on décelait "à nouveau le même mode opératoire: on est dans le monde du spectacle, elle est approchée, invitée à une soirée et finalement, à cette soirée, elle sera seule avec Patrick Bruel et c'est là qu'elle va dire qu'elle est victime de tentative de viol".

"Il est permis par le code pénal de travailler sur la sérialité des faits et la connexité des faits, qui (font) que certaines prescriptions vont pouvoir être levées", a-t-elle ajouté au sujet de la prescription des faits.

L'avocate défendait déjà deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles à Bruxelles et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Elle a précisé à l'AFP qu'elle allait également "déposer des témoignages corroborés de personnes qui auraient également été victimes, préférant témoigner pour soutenir les plaignantes que de subir la violence judiciaire en portant plainte elles-mêmes".

Contactés, les conseils du chanteur Mes Fanny Colin, Céline Lasek et Christophe Ingrain n'ont pas donné suite à ce stade aux sollicitations de l'AFP.

Le chanteur a toujours contesté les nombreuses accusations dont il fait l'objet.

Joint mercredi matin, le parquet de Nanterre n'avait pas répondu en milieu d'après-midi aux questions de l'AFP.

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3 commentaires

  • 19:19

    C'est du délire cette histoire, alors que de véritables viols sont commis notamment sur des enfants sont commis chaque jour en France sans que l'on en fasse un tel pataquès.

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