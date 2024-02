Affaire Arcom-CNews : le pluralisme menacé… au nom du pluralisme !

L'association Reporters sans frontières (RSF) a saisi le Conseil d'État de la décision du 5 avril 2022 de l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, ex-CSA) rejetant sa plainte contre CNews. Ce recours illustre la propension des activistes à investir les prétoires. Ceux-ci sont devenus les terrains de prédilection d'un nouveau militantisme.



Un semblable acharnement contentieux se déploie, qu'il s'agisse de procès climatiques, de revendications sociétales, de la dénonciation des méfaits du capitalisme ou des croisades contre le néocolonialisme, contre la répression policière ou contre une extrême droite fantasmée. À rebours de sa vocation première – défendre la liberté d'expression des opinions et des pensées, y compris de celles qui dérangent –, RSF entend obtenir du juge qu'il bâillonne un média politiquement incorrect et donc jugé dangereux.

Conseil d'État, Arcom et CNews : la France mûre pour un régime autoritaire In fine , il s'agit de bouter hors du paysage audiovisuel français (PAF) le groupe de Vincent Bolloré (assimilé à Rupert Murdoch), dont CNews, incarnant un Fox News à la française, serait la créature démoniaque. Il s'agit d'épurer le débat public d'un média entretenant le peuple dans de mauvaises pensées. Et cette opération d'assainissement est attendue de l'Arcom par la bien-pensance.